Між Іспанією та Аргентиною сталась суперечка через заяви іспанського міністра

Іспанія та Аргентина напередодні обмінялись гострими заявами після того, як іспанський міністр транспорту Оскар Пуенте припустив, що президент південноамериканської країни Хав'єр Мілей вживає наркотики.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Під час панельної дискусії в Саламанці в п'ятницю Пуенте припустив, що Мілей вживав "речовини" під час тогорічної виборчої кампанії.

У суботу офіс Мілея опублікував заяву, в якій засудив ці висловлювання, а також розкритикував прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.

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У заяві Санчеса звинувачують в тому, що він "наражає на небезпеку іспанських жінок, дозволяючи нелегальну імміграцію", підриває цілісність Іспанії, укладаючи угоди з сепаратистами, а його ліва політика приносить "смерть і бідність".

Після цього МЗС Іспанії оприлюднило свою заяву, в якій підкреслило, що терміни, які використала аргентинська сторона, "не відповідають відносинам між двома братніми країнами і народами".

Відносини між Іспанією та Аргентиною значно охололи після обрання Мілея президентом. Він публічно підтримує іспанську ультраправу партію Vox.

Нещодавно в Іспанії виник скандал довкола прем'єра Санчеса і його дружини Бегоньї Гомес.

Суд Мадрида підтвердив попереднє розслідування щодо Бегоньї Гомес за підозрою у зловживанні впливом і корупції. Розслідування почалось у відповідь на скаргу неурядової групи Manos Limpias ("Чисті руки"), яка в минулому подала низку безуспішних судових позовів проти політиків.

У позові дружину Санчеса звинувачують у торгівлі впливом і корупції під час її роботи в освітньому центрі IE Africa Center. Стверджується, що вона нібито посприяла отриманню урядових субсидій кільком компаніям, з якими працювала.

У Manos Limpias визнали, що подали позов на основі недостатньої інформації, а прокуратура Мадрида заявила, що вимагала закрити справу про корупцію проти дружини Санчеса.

Зрештою, 29 квітня голова уряду Іспанії оголосив, що не буде йти у відставку завдяки мобілізації його прихильників.

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