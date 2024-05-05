ЗМІ: У Варшаві сталась ДТП із трьома загиблими, двоє з них українці

У польській столиці Варшаві сталась ДТП з автомобілем BMW, внаслідок якої загинули двоє громадян України і один – Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Аварія сталась ще вдень у п’ятницю, проте подробиці інциденту з’явились напередодні.

PAP

Автомобіль BMW врізався у дерево, після чого спалахнув. На місці події працювали пожежники. Рух прилеглою вулицею був перекритий на кілька годин.

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Ще до прибуття пожежної бригади інші водії намагалися боротися з вогнем за допомогою власних автомобільних вогнегасників, але полум'я було занадто сильним.

За даними місцевої прокуратури, внаслідок аварії загинули троє чоловіків. Найімовірніше, двоє з них українці, ще один – білорус.

Попередні висновки, зроблені на місці події, вказують на те, що причиною аварії стало перевищення швидкості і, як наслідок, втрата контролю над автомобілем.

Справа буде розслідуватися за фактом вбивства з необережності та спричинення смертельної ДТП.

Нагадаємо, наприкінці березня в аварії автобуса у Німеччині постраждали дві українки, а у Польщі 18-річний громадянин України загинув у ДТП, втікаючи від поліції.