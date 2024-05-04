Міністр оборони Італії: Заяви Макрона щодо військ в Україні збільшують напруженість

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що італійські солдати за жодних умов не можуть бути залучені у війну в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Corriere Della Sera.

"Наша позиція не змінюється: ми завжди говорили, що Україні потрібно всіляко допомагати, і ми це робимо, але ми також завжди виключали пряме втручання наших військових у конфлікт", – сказав Крозетто.

Як міністр оборони, який "з самого початку" заявляв, що "Україні потрібно допомогти, щоб уникнути розширення конфлікту", сьогодні він просить не підвищувати напруженість. Навпаки, він шукає будь-які форми діалогу, починаючи "плести павутину дипломатії". Бо якщо вибухне конфлікт, "Італії буде що втрачати".

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" Абсолютно ні! Сьогодні ніхто не може в цьому сумніватися", – сказав міністр, відповідаючи на питання щодо залучення італійських військових в Україні.

"Тому що, на відміну від інших, ми маємо в нашій системі чітку заборону на прямі військові інтервенції, поза межами того, що передбачено законами і Конституцією. Ми можемо передбачити лише збройне втручання за міжнародним мандатом, наприклад, на виконання резолюції ООН.

Гіпотетичне втручання в Україні не тільки не входило б у цей випадок, але й спровокувало б подальше розкручування конфлікту, що не принесло б користі, перш за все, самим українцям. Коротше кажучи, умов для нашого прямого втручання не існує", – заявив Крозетто.

За його словами, заяви французького президента Емманюеля Макрона про можливість відправки військ в Україну лише підвищують напруженість.

"Я не беруся судити президента такої дружньої країни, як Франція, але я не розумію мети і корисності цих декларацій, які об'єктивно підвищують напруженість", – заявив міністр.

Нагадаємо, наприкінці лютого після зустрічі в Парижі президентів та голів урядів близько двох десятків держав Європи Емманюель Макрон визнав, що запропонував державам Заходу відправити до України свої війська.

Нещодавно він підтвердив, що не змінив своєї думки та вважає такий підхід правильним.