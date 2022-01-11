Румунія використала лише 60% отриманих вакцин, решту продала чи подарувала

З кінця 2020 року Румунія отримала понад 28,6 мільйона доз вакцини проти COVID-19, але менше 60% були використані для населення.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Близько 3,5 мільйонів доз вакцини було продано іншим країнам, 2,2 мільйона було пожертвувано, і у майже 1 мільйона з того, що залишилося, закінчився термін дії.

Румунія є однією з найменш вакцинованих країн у Європі, лише 42% її населення зробили обидва уколи. Однак це також одна з країн, яка регулярно закуповує вакцини, що надаються в рамках угод, підписаних Європейською комісією.

Згідно з даними координаційного комітету вакцинації CNCAV, з 27 грудня 2020 року Румунія отримала 28,65 мільйона доз основних чотирьох вакцин проти COVID-19, дозволених в ЄС. Однак до 9 січня людям, які проживають в Румунії, було введено трохи більше 16 мільйонів.

Румунія вирішила продати 1,17 мільйона доз вакцини BioNTech/Pfizer Данії і ще 1,49 мільйона Південній Кореї. Румунський уряд також продав Німеччині 912 000 вакцин Moderna.

Крім того, Румунія передала декільком країнам більше 2 мільйонів доз, переважно AstraZeneca. Молдова та Єгипет отримали понад 500 000 доз кожна, а Південна Корея отримала велику партію з 450 000 доз Moderna.

Тим часом Румунія очікує на кінець наступного тижня перші вакцини для дітей 5-11 років, хоча влада спочатку заявила, що вакцинація дітей молодшого віку повинна була початися в грудні.

Нагадаємо, глава МОЗ Румунії заявив, що вакцинація проти COVID-19 не повинна бути обов'язковою.

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