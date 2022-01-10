Вакцинація від коронавірусу в Румунії не буде обов'язковою - глава МОЗ

Вакцинація проти COVID-19 залишається дуже важливою, але вона не повинна бути обов'язковою у Румунії.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Акександр Рафіла, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Я рекомендую вакцинацію, але не думаю, що зробити її обов'язковою буде правильним, принаймні, в Румунії. Я вважаю, що ми маємо більше працювати у сфері інформації", — сказав Рафіла, додавши, що уряд запустить кілька інформаційних кампаній, щоб відповісти на спільні питання, пов’язані з вакцинами.

Міністр сказав, що існуючі вакцини не зупиняють передачу вірусу, але вони ефективні у запобіганні багатьох смертей та перевантаженню системи охорони здоров'я.

Тим часом кількість випадків захворювання значно збільшилася за останній тиждень у Румунії, і Рафіла заявив, що п'ята хвиля пандемії вже настала.

"Очевидно, ми увійшли до п'ятої хвилі. У нас було кілька сотень випадків на день, тепер у нас кілька тисяч заражень на день. Навіть якщо зараз ситуація здається стабільною, це не означає, що ситуація є нормальною", — сказав він.

Рафіла також повідомив, що темпи зростання — одні з найвищих у Європі, тому підстав для послаблення немає.

За останню добу в Румунї підтвердили 4104 випадків коронавірусу і 16 смертей.

З 8 січня влада Румунії ввела обов'язкове носіння медичних масок або масок класу FFP2 у всіх громадських місцях. Текстильні або пластикові маски не дозволені ні в приміщенні, ні на відкритому повітрі.

Нагадаємо, з 10 грудня для в’їзду в Румунію з України навіть вакцинованим людям потрібен результат ПЛР-тесту на коронавірус.

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