Румыния использовала только 60% полученных вакцин, остальные продала или подарила

С конца 2020 года Румыния получила более 28,6 млн доз вакцины против COVID-19, но менее 60% были использованы для населения.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Около 3,5 миллионов доз вакцины было продано другим странам, 2,2 миллиона было пожертвовано, и у почти 1 миллиона из оставшегося истек срок годности.

Румыния является одной из наименее вакцинированных стран в Европе, только 42% ее населения сделали оба укола. Однако это также одна из стран, регулярно закупающая вакцины, предоставляемые в рамках соглашений, подписанных Европейской комиссией.

Согласно данным координационного комитета вакцинации CNCAV, с 27 декабря 2020 года Румыния получила 28,65 миллиона доз основных четырех вакцин против COVID-19, разрешенных в ЕС. Однако до 9 января людям, проживающим в Румынии, было введено чуть больше 16 миллионов человек.

Румыния решила продать 1,17 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer Дании и еще 1,49 млн Южной Корее. Румынское правительство также продало Германии 912 тыс. доз вакцины Moderna.

Кроме того, Румыния передала нескольким странам более 2 миллионов доз, преимущественно AstraZeneca. Молдова и Египет получили более 500 тыс. доз каждая, а Южная Корея получила большую партию из 450 тыс. доз Moderna.

Тем временем Румыния ожидает к концу следующей недели первые вакцины для детей 5-11 лет, хотя власти сначала заявили, что вакцинация детей младшего возраста должна была начаться в декабре.

Напомним, глава Минздрава Румынии заявил, что вакцинация против COVID-19 не должна быть обязательной.

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