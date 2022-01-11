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У Греції схвалили четверту дозу вакцини для окремих груп

Вівторок, 11 січня 2022, 16:47

Національний комітет з вакцинації Греції схвалив введення четвертої дози вакцини від коронавірусу людям з ослабленим імунітетом.

Про це пише Ekathimerini, повідомляє "Європейська правда".

Експерти вирішили, що четвертий укол вакцини ця група зможе отримати через 3-6 місяців після третього.

Рішення стосується пацієнтів із гематологічними та онкологічними захворюваннями, які перебувають на лікуванні, людей, які отримують імуносупресивні препарати, реципієнтів трансплантата та пацієнтів з ревматичними захворюваннями або нирковою недостатністю.

Раніше Греція скоротила карантин для пацієнтів з коронавірусом до 5 днів з 10, незважаючи на стрімке зростання кількості нових випадків інфікування.

Нагадаємо, в Греції ввели обмеження на розваги, включаючи спортивні заходи, після рекордної кількості випадків Covid-19, виявлених 27 грудня.

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Греція Вакцини

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