У Греції новий максимум випадків COVID-19, уряд оголосив нові обмеження

В Греції ввели обмеження на розваги, включаючи спортивні заходи, після рекордної кількості випадків Covid-19, виявлених 27 грудня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише "Ekathimerini".

Національна організація охорони здоров’я оголосила про 9284 випадки захворювання впродовж доби. Також зафіксовано 66 смертей. У відділеннях інтенсивної терапії 629 пацієнтів на апаратах штучної вентиляції легенів, у порівнянні з 624 напередодні.

За останню добу було проведено лише 95 000 тестів, що набагато менше, ніж 325 900 в середньому за минулий тиждень. З них 9,74% дали позитивний результат. Зазначається, що це дуже високий показник.

"Ми вступаємо у фазу, коли штам "Омікрон" починає переважати в Греції", – сказав міністр охорони здоров’я Танос Плевріс, відзначивши значне зростання випадків захворювання, особливо в регіоні Аттика.

Нові заходи почнуть діяти з 3 січня і будуть діяти до 16 січня з можливістю продовження, залежно від обставин. Розважальні заклади та заклади громадського харчування будуть закриватися опівночі.

Спортивні стадіони мають заповнюватися на 10% від їхньої загальної місткості. Порушення призведуть до проведення заходів за зачиненими дверима.

Відвідувати будинки престарілих зможуть тільки ті, хто зробив ПЛР-тест протягом попередніх 48 годин.

У державному та приватному секторах половина співробітників повинні будуть працювати вдома. Молодих людей закликають обмежити відвідування літніх родичів.

Нагадаємо, уряд Греції 23 грудня оголосив про нові заходи напередодні Різдва та Нового року для запобігання поширенню нового штаму коронавірусу "Омікрон".

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