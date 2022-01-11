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В Греции одобрили четвертую дозу вакцины для отдельных групп

Вторник, 11 января 2022, 16:47

Национальный комитет по вакцинации Греции одобрил введение четвертой дозы вакцины от коронавируса людям с ослабленным иммунитетом.

Об этом пишет Ekathimerini, сообщает "Европейская правда".

Эксперты решили, что четвертый укол вакцины эта группа сможет получить через 3-6 месяцев после третьего.

Решение касается пациентов с гематологическими и онкологическими заболеваниями, которые находятся на лечении, людей, получающих иммуносупрессивные препараты, реципиентов трансплантата и пациентов с ревматическими заболеваниями или почечной недостаточностью.

Ранее Греция сократила карантин для пациентов с коронавирусом до 5 дней с 10, несмотря на стремительный рост числа новых случаев инфицирования.

Напомним, в Греции ввели ограничения на развлечения, включая спортивные мероприятия, после рекордного количества случаев COVID-19, выявленных 27 декабря.

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Греция Вакцины

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