Блінкен запевнив Кулебу в готовності збільшити оборонну допомогу Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен у розмові з главою МЗС України Дмитром Кулебою заявив, що РФ понесе величезні втрати у разі нового вторгнення в Україну.

Про це повідомили у Держдепі за результатами розмови, передає "Європейська правда".

Відзначаючи спільне занепокоєння щодо поточного нарощування Росією військових сил поблизу України Блінкен і Кулеба обговорили результати та наступні кроки після діалогу зі стратегічної стабільності США та Росії в Женеві та напередодні засідання Ради НАТО-Росія в Брюсселі.

Держсекретар поділився очікуваннями від засідання Постійної ради ОБСЄ 13 січня у Відні.

"Провів розмову з американським колегою та другом Ентоні Блінкеном. Протягом тижня дипломатичних контактів з РФ, Україна та США залишаються єдиними у прагненні деескалації завдяки дипломатії та силі. Ми продовжуємо тісно працювати разом над стримуванням РФ від подальшої агресії" - написав у Twitter Дмитро Кулеба за результатами розмови.

Блінкен підтвердив свою підтримку дипломатії як єдиного відповідального шляху вперед, і що без України жодних предметних дискусій щодо України не буде.

"Він повторив, що якщо Росія вибере шлях подальшого конфлікту, Сполучені Штати та наші союзники та партнери готові покласти величезні витрати на економіку Росії, посилити присутність НАТО в прифронтових державах Альянсу та збільшити оборонну допомогу Україні" - йдеться у заяві Держдепу.

Як повідомлялося, США розповіли про очікування від зустрічі Ради Росія-НАТО.

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