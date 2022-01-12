Делегацію США на переговорах НАТО з Росією очолить заступниця держсекретаря Шерман

Заступниця держсекретаря Венді Шерман очолить делегацію США на засіданні Ради НАТО-Росія 12 січня в Брюсселі, на яких сторони обговорять безпекові ультиматуми Кремля.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Шерман 10 січня очолювала делегацію США на двосторонніх переговорах з РФ у Женеві.

11 січня, напередодні засідання Ради Росія-НАТО, вона провела переговори з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом в Брюсселі.

Варто зазначити, що усі інші держави НАТО будуть представлені на зустрічі з Росією у середу на рівні послів. Головуватиме на зустрічі Єнс Столтенберг.

Водночас Росія надсилає на зустріч "важковаговиків": заступника глави МЗС, заступника міністра оборони та представника свого генштабу.

Рада Росія-НАТО в штаб-квартирі союзників у Брюсселі є частиною ширших зусиль, спрямованих на послаблення найгіршої напруженості між Сходом і Заходом з часів холодної війни, викликаної насамперед побоюваннями можливого вторгнення РФ в Україну.

У НАТО кажуть, що багато вимог Росії є неприйнятними, включаючи обіцянку не приймати нових членів.

Про підготовку до зустрічі Ради Росія-НАТО дивіться у відео Перша зустріч НАТО-РФ за роки. Чи готовий Альянс до шантажу Путіна?

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