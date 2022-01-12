Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Делегацію США на переговорах НАТО з Росією очолить заступниця держсекретаря Шерман

Середа, 12 січня 2022, 10:54

Заступниця держсекретаря Венді Шерман очолить делегацію США на засіданні Ради НАТО-Росія 12 січня в Брюсселі, на яких сторони обговорять безпекові ультиматуми Кремля.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Шерман 10 січня очолювала делегацію США на двосторонніх переговорах з РФ у Женеві. 

США розповіли про очікування від зустрічі Ради Росія-НАТО

11 січня, напередодні засідання Ради Росія-НАТО, вона провела переговори з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом в Брюсселі.

Варто зазначити, що усі інші держави НАТО будуть представлені на зустрічі з Росією у середу на рівні послів. Головуватиме на зустрічі Єнс Столтенберг.

Водночас Росія надсилає на зустріч "важковаговиків": заступника глави МЗС, заступника міністра оборони та представника свого генштабу.

Рада Росія-НАТО в штаб-квартирі союзників у Брюсселі є частиною ширших зусиль, спрямованих на послаблення найгіршої напруженості між Сходом і Заходом з часів холодної війни, викликаної насамперед побоюваннями можливого вторгнення РФ в Україну.

У НАТО кажуть, що багато вимог Росії є неприйнятними, включаючи обіцянку не приймати нових членів.

Про підготовку до зустрічі Ради Росія-НАТО дивіться у відео Перша зустріч НАТО-РФ за роки. Чи готовий Альянс до шантажу Путіна?

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Альянс Росія США

Статті

Як з'явилися нові вимоги Росії до США та НАТО

Росія не приховує бажання змінити світ, або принаймні європейський континент, "під себе". Зрозуміти це неважко...
12 січня 2022 — Наталя Іщенко, журналістка

Санкції всупереч Байдену: чи зможе Конгрес США заблокувати "Північний потік-2"

Доля посилених санкцій проти "Північного потоку-2" буде вирішена вже 14 січня. І хоча проєкт республіканців не має підтримки більшості, ситуація залишається хиткою.
11 січня 2022 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Чому зміна влади у Польщі не стане доброю новиною для Києва: погляд із Варшави

Нинішня польська влада готова до реальної підтримки України, незалежно від поглядів Німеччини чи РФ. Чи збережеться цей курс у випадку перемоги опозиції?
10 січня 2022 — Пшемислав Журавський вель Граєвський, голова Ради безпеки й оборони при президенті Польщі