Делегацию США на переговорах НАТО с Россией возглавит заместитель госсекретаря Шерман

Заместитель госсекретаря Венди Шерман возглавит делегацию США на заседании Совета НАТО-Россия 12 января в Брюсселе, на которых стороны обсудят ультиматумы Кремля.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Шерман 10 января возглавляла делегацию США на двусторонних переговорах с РФ в Женеве.

11 января, накануне заседания Совета Россия-НАТО, она провела переговоры с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Следует отметить, что все остальные государства НАТО будут представлены на встрече с Россией в среду на уровне послов. Председательствует на встрече Йенс Столтенберг.

В то же время Россия отправляет на встречу "тяжеловесов": заместителей главы МИД и Минобороны и представителя своего генштаба.

Совет Россия-НАТО в штаб-квартире союзников в Брюсселе является частью более широких усилий, направленных на ослабление наихудшей напряженности между Востоком и Западом со времен холодной войны, вызванной прежде всего опасениями возможного вторжения РФ в Украину.

В НАТО говорят, что многие требования России неприемлемы, включая обещание не принимать новых членов.

О подготовке к встрече Совета Россия-НАТО смотрите в видео Первая встреча НАТО-РФ за годы. Готов ли Альянс к шантажу Путина?

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