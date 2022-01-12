Вибори у Франції: у потенційному другому турі Пекресс і Макрон зрівнялися

Кандидатка у президенти Франції від республіканців Валері Пекресс у потенційному другому турі виборів іде нога в ногу з чинним президентом Еммануелем Макроном.

Про це свідчить опитування, проведене Elabe для BFM TV та L'Express, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Згідно з опитуванням, у першому турі Макрон лідирує з 23%, у Пекресс і ультраправої кандидатки Марін Ле Пен - по 17%.

Водночас, якщо Пекресс вийде до другого туру фінального голосування, її підтримка зрівняється з Макроновою, і обидва кандидати наберуть по 50%.

Валері Пекресс у політиці вже близько 20 років на різних посадах. У 2007-2011 роках вона була міністеркою з питань вищої освіти і науки в уряді Франсуа Фійона, на короткий час - міністеркою з питань бюджету та речницею уряду, до цього та після цього - депутаткою.

Останні 5 років Пекресс є президенткою регіональної ради Іль-де-Франс, відмовившись для цього від депутатського мандату, і в 2021 році була переобрана на цю посаду.

Президентські вибори у Франції 2022 року пройдуть у два тури - 10 та 24 квітня.

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