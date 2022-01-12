Выборы во Франции: в потенциальном втором туре Пекресс и Макрон сравнялись

Кандидат в президенты Франции от республиканцев Валери Пекресс в потенциальном втором туре выборов идет нога в ногу с действующим президентом Эммануэлем Макроном.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Elabe для BFM TV и L'Express, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Согласно опросу, в первом туре Макрон лидирует с 23%, у Пекресс и ультраправой кандидатки Марин Ле Пен – по 17%.

В то же время если Пекресс выйдет во второй тур финального голосования, ее поддержка сравнится с Макроном, и оба кандидата наберут по 50%.

Валери Пекресс в политике уже около 20 лет на разных должностях. В 2007-2011 годах она была министером по вопросам высшего образования и науки в правительстве Франсуа Фийона, на короткое время - министером по вопросам бюджета и спикером правительства, до этого и после этого - депутатом.

Последние 5 лет Пекресс является президентом регионального совета Иль-де-Франс, отказавшись для этого от депутатского мандата, и в 2021 году была переизбрана на этот пост.

Президентские выборы во Франции в 2022 году пройдут в два тура – ​​10 и 24 апреля.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды