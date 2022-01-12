У Молдові провалились спроби закупівлі чергової партії російської вакцини "Спутник V"

Міністерство охорони здоров’я Молдови з двох спроб не закупило нову партію російської вакцини від коронавірусу "Спутник V" через проблеми з боку виробника-постачальника.

Як повідомляє Newsmaker, про це розповіла глава МОЗ Алла Немеренко, пише "Європейська правда".

За її словами, міністерство провело дві процедури закупівлі і обидві довелося анулювати. Перший раз виробник не надав повний пакет документів, а під час другої з’ясувалось, що термін придатності вакцини був меншим, ніж запитувало міністерство, і тому закупівлю не схвалили.

"Ми не відмовилися від ідеї закупівлі і шукаємо інше рішення", - зазначила Немеренко.

Раніше у жовтні в МОЗ Молдови казали, що поновили перемовини про закупівлю "Спутник V" з російським Фондом прямих інвестицій про 100 тисяч доз, тому що серед жителів Молдови чимало охочих щепитися саме цією вакциною.

Нагадаємо, проросійський експрезидент Ігор Додон найактивніше лобіював отримання Молдовою російської вакцини та особисто "привіз" першу поставку разом з кількома депутатами Держдуми РФ.

Втім, президентка Мая Санду на початку кампанії вакцинації, коли препарати ще не були легкодоступними, також писала листа президенту РФ Владіміру Путіну з проханням посприяти з отриманням Молдовою вакцини від коронавірусу. Схожі листи були надіслані не лише російському президенту.

У Молдові для щеплень використовуються, залежно від наявності, затверджені у ЄС вакцини, китайські Sinopharm та Sinovac і "Спутник V".