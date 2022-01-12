В Молдове провалились попытки закупки очередной партии российской вакцины "Спутник V"

Министерство здравоохранения Молдовы с двух попыток не закупило новую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за проблем со стороны производителя-поставщика.

Как сообщает Newsmaker, об этом рассказала глава Минздрава Алла Немеренко, пишет "Европейская правда".

По её словам, министерство провело две процедуры закупки и обе пришлось аннулировать. Первый раз производитель не предоставил полный пакет документов, а во время второй выяснилось, что срок годности вакцины был меньше, чем запрашивало министерство, поэтому закупку не одобрили.

"Эту идею [о закупке] мы не оставили, и сейчас ищем другое решение", – отметила Немеренко.

Ранее в октябре в Минздраве Молдовы говорили, что возобновили переговоры о закупке "Спутник V" с российским Фондом прямых инвестиций и договариваются о 100 тысячах доз, потому что среди жителей Молдовы немало желающих привиться именно этой вакциной.

Напомним, пророссийский экс-президент Игорь Додон активнее всего лоббировал получение Молдовой российской вакцины и лично "привез" первую поставку вместе с несколькими депутатами Госдумы РФ.

В то же время, президент Мая Санду в начале кампании вакцинации, когда препараты еще не были легкодоступны, также писала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой посодействовать с получением вакцины от коронавируса. Подобные письма были отправлены не только российскому президенту.

В Молдове для прививок используются, в зависимости от наличия, утвержденные в ЕС вакцины, китайские Sinopharm и Sinovac и российская "Спутник V".