Фінляндія може запровадити надзвичайну ситуацію через зростання заражень COVID-19

Уряд Фінляндії розглядає можливість оголосити у країні надзвичайну ситуацію через зростання навантаження на лікарні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє газета Helsingin Sanomat.

Метою такого кроку називають забезпечення роботи системи охорони здоров'я, а не запровадження нових обмежень.

Зокрема, планується внести зміни до законодавства, які дозволять переносити певні види лікування та відступати від термінів надання населенню медичних послуг. Крім того, може з'явитися право переривати відпустку медичних працівників та зобов'язувати їх вийти на роботу.

Останні два тижні число нових випадків зараження коронавірусом у Фінляндії швидко зростає, а разом з ним і кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації. Експерти прогнозують додаткове збільшення навантаження на лікарні найближчими тижнями.

У Фінляндії для оголошення надзвичайної ситуації недостатньо рішення уряду; такий крок мають також схвалити президент та парламент.

Поки ще не прийнято рішень щодо надзвичайної ситуації, в уряді можуть обговорити це питання цього чи наступного тижня.

Разом з тим фінське Відомство охорони здоров'я пропонує на три тижні повністю закрити бари і нічні клуби.

З середи у Фінляндії вже діє обмеження, за яким всі ресторани повинні зачинятися о 18.00.