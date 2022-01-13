Финляндия может ввести чрезвычайную ситуацию из-за роста заражений COVID-19

Правительство Финляндии рассматривает возможность объявить в стране чрезвычайную ситуацию из-за роста нагрузки на больницы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает газета Helsingin Sanomat.

Целью такого шага называют обеспечение работы системы здравоохранения, а не введение новых ограничений.

В частности, планируется внести изменения в законодательство, позволяющие переносить определенные виды лечения и отступать от сроков предоставления населению медицинских услуг. Кроме того, может появиться право прерывать отпуск медицинских работников и обязывать их выйти на работу.

Последние две недели число новых случаев заражения коронавирусом в Финляндии быстро растет, а вместе с ним и количество пациентов, нуждающихся в госпитализации. Эксперты прогнозируют дополнительное увеличение нагрузки на больницы в ближайшие недели.

В Финляндии для объявления чрезвычайной ситуации недостаточно решения правительства; такой шаг должны одобрить президент и парламент.

Пока еще не приняты решения по чрезвычайной ситуации, в правительстве могут обсудить этот вопрос на следующей или следующей неделе.

Вместе с тем финское Ведомство здравоохранения предлагает на три недели полностью закрыть бары и ночные клубы.

Со среды в Финляндии уже действует ограничение, согласно которому все рестораны должны закрываться в 18.00.