У Франції вчителі влаштували масштабний страйк через ковідні правила 

У Франції у четвер 13 січня вчителі початкової та середньої школи почали масштабний страйк, скаржачись на організаційні труднощі у зв’язку з новим санітарним протоколом і нестачу комунікації з боку уряду.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

У профспілках початкової школи заявили, що у страйку візьмуть участь 75% вчителів, та пообіцяли, що страйк стане наймасштабнішим за останні 20 років.

"Це заклик на допомогу, і не треба боятися слів. Зараз ми у стані повної демотивації, і дуже складно зосередитися тому, що є суттю нашої професії", - прокоментувала журналістам одна з учасниць.

LIVE: French teachers protest against COVID-19 working conditions https://t.co/9Ya6THIAkj — Reuters (@Reuters) January 13, 2022

Спусковим гачком для рішення страйкувати стали чергові зміни ковідних правил у школі, оприлюднені увечері перед першим навчальним днем після різдвяних канікул.

Вчителі нарікають, що зміни постійно "спускають" в останній момент, щоразу потрібно багато часу, щоб у них розібратися, а щойно до правил пристосувалися - надходять чергові зміни. Також нарікають на те, що учні втомилися регулярно здавати тести, і це додатково демотивує їх фізично приходити до класів.

Міністр освіти Жан-Мішель Бланкер вранці відреагував словами про те, що страйк - не шлях до вирішення проблеми, і шляхом страйку вірус не перемогти. Це додатково обурило багатьох вчителів.

Остання зміна правил передбачала, що перед поверненням на роботу вчителям потрібно здавати ПЛР-тест, а після нього ще два швидкі тести. Невдовзі після оприлюднення вимогу послабили, але її розкритикували як невиконувану в умовах, коли міністерство обіцяє залишати школи відкритими.

У Міносвіти з початком робочого дня заявили, що, за їхніми даними, не вийшли на роботу 31% вчителів, а не 75%, як погрожували профспілки.

У вівторок Франція вчергове оновила рекорд заражень коронавірусом, зареєструвавши майже 370 тисяч випадків за добу. В середу показник склав близько 361 тисячі.

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