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Во Франции учителя устроили масштабную забастовку из-за ковидных правил

Четверг, 13 января 2022, 12:53

Во Франции в четверг 13 января учителя начальной и средней школы начали масштабную забастовку, жалуясь на организационные трудности в связи с новым санитарным протоколом и нехваткой коммуникации со стороны правительства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

В профсоюзах начальной школы заявили, что в забастовке примут участие 75% учителей, и пообещали, что она станет самой масштабной за последние 20 лет.

"Это призыв на помощь, и не надо бояться слов. Сейчас мы в состоянии полной демотивации и очень сложно сосредоточиться на том, что является сутью нашей профессии", - прокомментировала журналистам одна из участниц.

Спусковым крючком для решения бастовать стали очередные изменения правил в школе, обнародованные вечером перед первым учебным днем ​​после рождественских каникул.

Учителя сетуют, что перемены постоянно "спускают" в последний момент, каждый раз нужно много времени, чтобы в них разобраться, а как только к правилам приспособились - приходят очередные изменения. Также сетуют на то, что учащиеся устали регулярно сдавать тесты, и это дополнительно демотивирует их физически приходить в классы.

Министр образования Жан-Мишель Бланкер утром отреагировал словами о том, что забастовка – не путь к решению проблемы, и путем забастовки вирус не победить. Это дополнительно возмутило многих учителей.

Последнее изменение правил предполагало, что перед возвращением на работу учителям нужно сдавать ПЦР-тест, а после него еще два быстрых теста. Вскоре после обнародования требование ослабили, но его раскритиковали как невыполняемое в условиях, когда министерство обещает оставлять школы открытыми.

В Минобразования с началом рабочего дня заявили, что, по их данным, не вышли на работу 31% учителей, а не 75%, как угрожали профсоюзы.

Во вторник Франция в очередной раз обновила рекорд заражений коронавирусом, зарегистрировав почти 370 тысяч случаев в сутки. В среду показатель составил около 361 тысячи.

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