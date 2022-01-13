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В МЗС РФ не стали виключати розгортання військ у Венесуелі й на Кубі через напругу із США

Четвер, 13 січня 2022, 14:38

В МЗС РФ заявили, що не виключають можливості розгортання російської військової інфраструктури у Венесуелі чи на Кубі у зв’язку з напругою у відносинах із Заходом.

Як повідомляє російське інформагентство ТАСС, про це сказав заступник глави МЗС РФ Сергєй Рябков, коли йому поставили запитання, чи можливий такий сценарій, пише "Європейська правда".

"Я не хочу нічого підтверджувати, і нічого виключати теж не буду", - сказав він, додавши, що все залежить "від дій американських колег".

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Рябков додав, що якщо "військовий тиск з боку США" продовжиться, то Росія допускає заходи по лінії військово-морського флоту, про які вже говорив президент Владімір Путін. "Ми не хочемо цього, дипломати повинні домовитися", - сказав він.

При цьому Рябков заявив, що у Москві не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному фланзі.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

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Росія США Україна-НАТО

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