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В МИД РФ не стали исключать развертывание войск в Венесуэле и на Кубе из-за напряженности с США

Четверг, 13 января 2022, 14:38

В МИД РФ заявили, что не исключают возможности развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или Кубе в связи с напряжением в отношениях с Западом.

Как сообщает российское информагентство ТАСС, об этом сказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, когда ему задали вопрос, возможен ли такой сценарий, пишет "Европейская правда".

"Я не хочу ничего подтверждать, ничего не исключать здесь тоже не буду", - сказал он, добавив, что все зависит "от действий американских коллег".

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Рябков добавил, что если "военное давление со стороны США" продолжится, то Россия допускает меры по линии военно-морского флота, о которых уже говорил президент Владимир Путин. "Мы не хотим этого, дипломаты должны договориться", – сказал он.

При этом Сергей Рябков заявил, что в Москве не видят оснований для проведения из США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

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Россия США Украина-НАТО

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