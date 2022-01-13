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Україна вважає тиждень "великої дипломатії" програшним для Росії

Четвер, 13 січня 2022, 14:35

Глава МЗС України Дмитро Кулеба оцінив тиждень активних дипломатичних переговорів країн Заходу з Росією як незадовільний для Москви. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба зазначив у своєму коментарі за підсумками засідання Постійної ради ОБСЄ 13 січня.

Міністр підкреслив, що засідання Постійної ради ОБСЄ засвідчило консолідовану міжнародна підтримку України в умовах військового тиску та неправомірних ультиматумів з боку РФ. Тиждень дипломатичних перемовин з Москвою міністр вважає програшним для Кремля.

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"Незважаючи на незадовільний для Росії тиждень великої дипломатії, вважаю, що єдиним способом для росіян підтвердити відсутність намірів вирішувати проблеми силовим шляхом є продовження дискусії в усталених форматах, зокрема в ОБСЄ", - зазначив міністр.

Він додав, що Україна готова до подальшої тісної співпраці із польським головуванням задля ефективного втілення порядку денного ОБСЄ після аналізу позицій держав-учасниць за підсумками засідання Постійної Ради ОБСЄ 13 січня.

"Україна також продовжить активну роботу з партнерами над втіленням комплексного пакету стримування Російської Федерації від нової хвилі війни в Європі, який вже почав діяти", - заявив Кулеба.

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Нагадаємо, після оприлюднення Кремлем так званих безпекових ультиматумів 10 січня у Женеві відбулись двосторонні переговори між РФ і США. Про їхні результати дивіться у відео ЄвроПравди "Зони впливу у Європі".

12 січня відбулась перша за понад два роки зустріч Ради Росія-НАТО. Детальніше про її підсумки у відео Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі.

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МЗС ОБСЄ Росія Кулеба

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