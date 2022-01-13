Відповідь НАТО на ультиматум РФ. Пояснюємо, чому не сталося “зради” для України

Переговори, які відбулися між США та РФ у Женеві, а також між НАТО та РФ у Брюсселі, закріпили тактичну поразку росіян та підтвердили, що ті не мають на меті вдаватися до повномасштабного військового вторгнення, а лише використовують його загрозу як важіль у переговорах. Не завжди успішно.

Детальніше – у відео на нашому Youtube-каналі, а також в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка У НАТО сказали "ні": чим завершилися та які наслідки матимуть переговори Альянсу з РФ.

Цей тиждень для дипломатів РФ став періодом переговорів на чужій території.

У понеділок 10 грудня заступник глави російського МЗС Сергєй Рябков поїхав на зустріч із колегою з США Венді Шерман до американського посольства у Женеві; а у середу його колега Александр Грушко, також заступник Лаврова, у супроводі представників Міноборони та Генштабу РФ поїхав до штаб-квартири НАТО на зустріч із тією ж Шерман та з представниками (на рівні послів) усіх держав-членів Альянсу. І, нарешті, у четвер росіяни поїхали до штаб-квартири ОБСЄ до Відня, щоби знову виголосити свої ідеї та вимоги з перших двох зустрічей, але тепер вже за участю України (бо ми, як і Росія, є членами цієї організації).

Остання зустріч для України – найбезпечніша. І не лише через те, що наші дипломати беруть у ній участь та на власні вуха чують позиції сторін, а через те, що рішення у ОБСЄ ухвалюються консенсусом. А отже, жодні пропозиції не будуть схвалені і навіть не будуть внесені у офіційний порядок денний організації, доки на це не погодиться Київ.

А що ж з двома попередніми?

Найголовніший їхній підсумок – те, що на них не сталося "зради" для нашої держави.

І тут треба підкреслити, що це – не самозаспокоєння і не видавання бажаного за дійсне. Про такі результати переговорів кажуть усі сторони. І навіть самі росіяни визнають, що за усіма пунктами, які несуть пряму загрозу для України, вони не досягли жодного успіху.

Як прокоментував цей блок переговорів Александр Грушко, Росія стикнулася із "фундаментальною розбіжністю позицій" зі своїми візаві, через яку говорити про конкретику виявилося неможливо.

Зокрема, на пропозицію зупинити розширення Альянсу РФ отримала у відповідь не просто "ні", а "одностайне ні".

Навіть ті держави, які зазвичай називають серед скептиків євроатлантичної інтеграції України, на кшталт Німеччини, у своїх виступах підтримали позицію про неприпустимість російських вимог, про те, що жодних обіцянок нерозширення НАТО не буде, і навпаки – Альянс лишається прихильним до політики відкритих дверей.

Про те, чого досягла Росія за результатами переговорів та на що сподівається – в матеріалі Сергія Сидоренка У НАТО сказали "ні": чим завершилися та які наслідки матимуть переговори Альянсу з РФ.