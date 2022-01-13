Ответ НАТО на ультиматум РФ. Объясняем, почему не произошло "зрады" для Украины

Переговоры между США и РФ в Женеве, а также между НАТО и РФ в Брюсселе, закрепили тактическое поражение россиян и подтвердили, что они не ставят цель прибегнуть к полномасштабному военному вторжению, а лишь используют его угрозу как рычаг в переговорах. Не всегда успешно.

Более подробно – в видео на нашем Youtube-канале, а также в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко В НАТО сказали "нет": что уже изменили и к чему приведут переговоры Запада с РФ.

Эта неделя для дипломатов РФ стала периодом переговоров на чужой территории.

В понедельник 10 декабря заместитель главы российского МИД Сергей Рябков поехал на встречу с коллегой из США Венди Шерман в американское посольство в Женеве; а в среду его коллега Александр Грушко, также заместитель Лаврова, в сопровождении представителей Минобороны и Генштаба РФ отправился в штаб-квартиру НАТО на встречу с той же Шерман и с представителями (на уровне послов) всех государств-членов Альянса. И, наконец, в четверг россияне поехали в штаб-квартиру ОБСЕ в Вену, чтобы вновь высказать свои идеи и требования с первых двух встреч, но теперь уже с участием Украины (потому что мы, как и Россия, являемся членами этой организации).

Последняя встреча для Украины – самая безопасная. И не только потому, что наши дипломаты принимают в ней участие и собственными ушами слышат позиции сторон, а потому что решения в ОБСЕ принимаются консенсусом. А значит, никакие предложения не будут одобрены и даже не будут внесены в официальную повестку дня организации, пока на это не согласится Киев.

А что же с двумя предыдущими?

Самый главный итог – то, что на них не произошло "зрады" для нашей страны.

И здесь нужно подчеркнуть, что это – не самоуспокоение и не выдавание желаемого за действительное. О таких результатах переговоров говорят все стороны. И даже сами россияне признают, что по всем пунктам, которые несут прямую угрозу для Украины, они не добились никакого успеха.

Как прокомментировал этот блок переговоров Александр Грушко, Россия столкнулась с "фундаментальным различием позиций" со своими визави, из-за чего говорить о конкретике оказалось невозможно.

В частности, на предложение остановить расширение Альянса РФ получила в ответ не просто "нет", а "единогласное нет".

Даже те государства, которые обычно называют среди скептиков евроатлантической интеграции Украины, вроде Германии, в своих выступлениях поддержали позицию о недопустимости российских требований, о том, что никаких обещаний нерасширения НАТО не будет, и наоборот – что Альянс остается приверженным политике открытых дверей.

О том, чего достигла Россия по результатам переговоров и на что надеется – в материале Сергея Сидоренко В НАТО сказали "нет": что уже изменили и к чему приведут переговоры Запада с РФ.