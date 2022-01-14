В Італії для поліції закупили рожеві маски, профспілка виступила з протестом

Профспілка італійських поліцейських звернулася до голови поліції з проханням вирішити питання щодо закуплених масок для особи, які виявились рожевого кольору.

Про це пише La Repubblica, повідомляє "Європейська правда".

Підрозділам поліції у шести містах було відправлено маски FFP2 з офісу італійського комісара з надзвичайних ситуацій Covid-19 Франческо Паоло Фігліуоло.

Після відкриття ящиків багато офіцерів відмовилися носити "непридатні" маски, що спонукало Стефано Паоліні, керівника профспілки поліцейських, написати листа начальнику поліції Ламберто Джанніні.

Паоліні написав, що рішення схвалити закупівлю рожевих масок для поліції викликало подив. Він стверджував, що колір є "ексцентричним" щодо поліцейської форми та ризикує поставити під загрозу імідж установи.

"Ми просимо вас вжити негайних заходів для забезпечення того, щоб поліція виконувала свої обов'язки в масках такого кольору (білого, синього або чорного), який відповідає уніформі поліції", - написав він.

Маски були відправлені до поліцейських підрозділів Болонії, Павії, Варезі, Феррари, Венеції та Сіракуз.

У наступній заяві Паоліні сказав, що проблема виникла не через забобони проти рожевого кольору, "а через те, що уніформа регулюється".

Маски для обличчя були у партії, також відправленій співробітникам інших державних установ, включаючи школи, лікарні та управління цивільного захисту.

Наприкінці грудня Італія знову запровадила вимогу про носіння лицьових масок на вулиці на тлі сплеску коронавірусних інфекцій, спричинених варіантом "Омікрон". Вже стало обов'язковим носіння масок у закритих громадських місцях, у тому числі у громадському транспорті.

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