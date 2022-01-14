В Италии для полиции закупили розовые маски, профсоюз выступил с протестом

Профсоюз итальянских полицейских обратился к главе полиции с просьбой решить вопрос относительно закупленных масок для лица, которые оказались розового цвета.

Об этом пишет La Repubblica, сообщает "Европейская правда".

Подразделениям полиции в шести городах были отправлены маски FFP2 из офиса итальянского комиссара по чрезвычайным ситуациям Covid-19 Франческо Паоло Фиглиуоло.

После вскрытия ящиков многие офицеры отказались носить "неподходящие" маски, что побудило Стефано Паолини, руководителя профсоюза полицейских, написать письмо начальнику полиции Ламберто Джаннини.

Паолини написал, что решение одобрить закупку розовых масок для полиции вызвало недоумение. Он утверждал, что цвет является "эксцентричным" по отношению к полицейской форме и рискует поставить под угрозу имидж учреждения.

"Мы просим вас принять незамедлительные меры для обеспечения того, чтобы полиция выполняла свои обязанности в масках такого цвета (белого, синего или черного), который соответствует униформе полиции штата", — написал он.

Маски были отправлены в полицейские подразделения Болоньи, Павии, Варезе, Феррары, Венеции и Сиракуз.

В последующем заявлении Паолини сказал, что проблема возникла не из-за предрассудков против розового цвета, "а из-за того, что униформа регулируется".

Маски для лица были среди партии, также отправленной сотрудникам других государственных учреждений, включая школы, больницы и управление гражданской защиты.

В конце декабря Италия вновь ввела требование о ношении лицевых масок на улице на фоне всплеска коронавирусных инфекций, вызванных вариантом "Омикрон". Уже стало обязательным ношение масок в закрытых общественных местах, в том числе в общественном транспорте.