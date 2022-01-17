Прем'єр Британії доручить військовим зупинити потік мігрантів і хоче відправляти їх в Африку

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон покладе на військових відповідальність за стримування кількості човнів, які перетинають Ла-Манш із нелегальними мігрантами.

Про це пише The Times, повідомляє "Європейська правда".

Також розробляються плани щодо відправлення мігрантів до таких країн, як Гана та Руанда, для обробки їхніх заяв та переселення з метою подолання кризи.

Джонсон надасть Королівському флоту пріоритет над усіма урядовими кораблями в Ла-Манші.

Контр-адмірал матиме повноваження керувати прикордонними силами, береговою охороною, охороною рибальства, а також митними органами та здійснювати спостереження або перехоплювати тих, хто перетинає Ла-Манш.

Передбачається, що міністри значною мірою відмовилися від спроб "відтіснити" човни з мігрантами в Ла-Манші на тлі побоювань, що ця політика є небезпечною та потенційно незаконною. "Ми не говоримо про військові кораблі, що таранять катери з мігрантами", — сказав співрозмовник в уряді.

Натомість основна увага приділятиметься забезпеченню того, щоб човни не могли незаконно причалювати до берегів Британії без відома уряду. Міністр внутрішніх справ Пріті Патель та міністр закордонних справ Ліз Трасс також ведуть переговори про "аутсорсинг" британських заяв про надання притулку в такі країни, як Гана і Руанда.

Згідно з планами, уряд відправить сотні осіб, які шукають притулку, за кордон для обробки заяв та поселення. Міністри готові платити сотні мільйонів фунтів стерлінгів на рік будь-якій країні, яка бажає прийняти їхню пропозицію, хоча поки що ніхто на це не погодився.

Аналогічна спроба перевести обробку мігрантів до Албанії зазнала краху після того, як The Times оприлюднила інформацію про дискусії минулого року.

Уряд сподівається, що участь військових та плани "передати" клопотання щодо надання притулку в інші країни допоможуть утримати людей від перетину кордону.