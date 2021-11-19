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Албанія заявила, що не прийматиме мігрантів, які прибувають до Британії через Ла-Манш

П'ятниця, 19 листопада 2021, 14:37

Албанський уряд спростував заяви про те, що у країні будуть розміщені шукачі притулку та біженці, які перетнули Ла-Манш і потрапили до Великої Британії.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Британські ЗМІ стверджують, що Албанія працює над угодою з Британією про відкриття центру утримання та розгляду заяв осіб, які шукають притулку або статусу біженця.

Міністр закордонних справ Олта Джака назвала ці повідомлення "фейковими новинами" і розкритикувала ЗМІ за те, що у статті її назвали "він".

Прем'єр-міністр Еді Рама і міністр юстиції Улсі Мая також спростували ці повідомлення і заявили, що на сьогодні є тільки одна угода з Британією, яка стосується екстрадиції та репатріації албанців.

Раніше The Times написало, що Британія розраховує підписати угоду з Албанією про розміщення мігрантів, які нелегально перетинають Ла-Манш, щоб отримати притулок.

Згідно з планом, мігранти, які прибувають на британські пляжі на невеликих човнах, будуть доставлені до Албанії протягом семи днів, де чекатимуть на розгляд їхніх заяв про надання притулку.

Нагадаємо, Албанія нещодавно погодилася на прохання США тимчасово розмістити близько 4000 афганців під час розгляду їх заяв про імміграцію.

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Албанія Велика Британія міграційна криза
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