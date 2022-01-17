Премьер Британии поручит военным остановить поток мигрантов и хочет отправлять их в Африку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон возложит на военных ответственность за сдерживание количества лодок, пересекающих Ла-Манш с нелегальными мигрантами.

Об этом пишет The Times, сообщает "Европейская правда".

Также разрабатываются планы по отправке мигрантов в такие страны, как Гана и Руанда, для обработки их заявлений и переселения с целью преодоления кризиса.

Джонсон предоставит Королевскому флоту приоритет над всеми правительственными кораблями в Ла-Манше.

Контр-адмирал будет иметь полномочия управлять пограничными силами, береговой охраной, охраной рыболовства, а также таможенными органами и осуществлять наблюдение или перехватывать тех, кто пересекает Ла-Манш.

Предполагается, что министры в значительной степени отказались от попыток "оттеснить" лодки с мигрантами в Ла-Манше на фоне опасений, что эта политика опасна и потенциально незаконна. "Мы не говорим о военных кораблях, которые таранят катера с мигрантами", - сказал собеседник в правительстве.

Основное внимание будет уделяться обеспечению того, чтобы лодки не могли незаконно причаливать к берегам Британии без ведома правительства. Министр внутренних дел Прити Патель и министр иностранных дел Лиз Трасс также ведут переговоры об "аутсорсинге" британских заявлений о предоставлении убежища в такие страны, как Гана и Руанда.

Согласно планам, правительство отправит сотни лиц, ищущих убежища, за границу для обработки заявлений и поселений. Министры готовы платить сотни миллионов фунтов стерлингов в год любой стране, желающей принять их предложение, хотя пока никто на это не согласился.

Аналогичная попытка перевести обработку мигрантов в Албанию потерпела крах после того, как The Times обнародовала информацию о дискуссиях в прошлом году.

Правительство надеется, что участие военных и планы "передать" ходатайство по предоставлению убежища в другие страны помогут удержать людей от пересечения границы.