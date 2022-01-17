Кандидата в президенти Франції оштрафували за розпалювання расової ненависті

Кримінальний суд Парижа оштрафував кандидата у президенти Еріка Земмура на 10 тисяч євро за розпалювання расової ненависті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє канал BFMTV.

Земмура судили за його слова в ефірі телеканалу CNews у листопаді 2020 року. Під час дискусії про ізольованих неповнолітніх мігрантів Земмур заявив: "Їм нічого тут робити, вони злодії, вбивці, ґвалтівники... Їх треба відправити назад, вони не повинні навіть приїжджати".

Судовий процес пройшов у листопаді, прокуратура вимагала засудити Земмура до виплати штрафу у розмірі 10 тисяч євро.

Суд оголосив вердикт у понеділок. Ведучого програми на каналі CNews, де виступив Земмур, оштрафували на 3 тисячі євро.

Справу проти Земмура ініціювали кілька антирасистських об’єднань, а також близько двадцяти відомчих рад – відділи, які відповідають за соціальну допомогу неповнолітнім мігрантам без супроводу.

Ерік Земмур, який у листопаді оголосив себе кандидатом у президенти, не з'явився на засідання 17 листопада. Його захист стверджував, що полеміст не хотів, щоб суд перетворився на телешоу.

Позиція Земмура щодо мігрантів та його висловлювання неодноразово ставали приводом для судових позовів.

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