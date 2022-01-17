Кандидата в президенты Франции оштрафовали за разжигание расовой ненависти

Уголовный суд Парижа оштрафовал кандидата в президенты Эрика Земмура на 10 тысяч евро за разжигание расовой ненависти.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает канал BFMTV.

Земмура судили за его слова в эфире телеканала CNews в ноябре 2020 года. Во время дискуссии об изолированных несовершеннолетних мигрантах Земмур заявил: "Им нечего здесь делать, они воры, убийцы, насильники... Их нужно отправить обратно, они не должны даже приезжать".

Судебный процесс прошел в ноябре, прокуратура потребовала приговорить Земмура к выплате штрафа в размере 10 тысяч евро.

Суд огласил вердикт в понедельник. Ведущего программы на канале CNews, где выступил Земмур, оштрафовали на 3 тысячи евро.

Дело против Земмура инициировали несколько антирасистских объединений, а также около двадцати ведомственных советов – отделы, отвечающие за социальную помощь несовершеннолетним мигрантам без сопровождения.

Эрик Земмур, в ноябре объявивший себя кандидатом в президенты, не явился на заседание 17 ноября. Его защита утверждала, что полемист не хотел, чтобы суд превратился в телешоу.

Позиция Земмура по поводу мигрантов и его высказывания неоднократно становились поводом для судебных тяжб.

Кто такой Эрик Земмур и что помогло ему неожиданно догнать в рейтингах "тяжеловеса" Марин Ле Пен - в статье Фанат Путина, враг мигрантов: кто такой Эрик Земмур и почему он может бросить вызов Макрону.

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