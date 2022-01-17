Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Кандидата в президенты Франции оштрафовали за разжигание расовой ненависти

Понедельник, 17 января 2022, 15:22

Уголовный суд Парижа оштрафовал кандидата в президенты Эрика Земмура на 10 тысяч евро за разжигание расовой ненависти.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает канал BFMTV.

Земмура судили за его слова в эфире телеканала CNews в ноябре 2020 года. Во время дискуссии об изолированных несовершеннолетних мигрантах Земмур заявил: "Им нечего здесь делать, они воры, убийцы, насильники... Их нужно отправить обратно, они не должны даже приезжать".

Судебный процесс прошел в ноябре, прокуратура потребовала приговорить Земмура к выплате штрафа в размере 10 тысяч евро.

Суд огласил вердикт в понедельник. Ведущего программы на канале CNews, где выступил Земмур, оштрафовали на 3 тысячи евро.

Дело против Земмура инициировали несколько антирасистских объединений, а также около двадцати ведомственных советов – отделы, отвечающие за социальную помощь несовершеннолетним мигрантам без сопровождения.

Эрик Земмур, в ноябре объявивший себя кандидатом в президенты, не явился на заседание 17 ноября. Его защита утверждала, что полемист не хотел, чтобы суд превратился в телешоу.

Позиция Земмура по поводу мигрантов и его высказывания неоднократно становились поводом для судебных тяжб.

Кто такой Эрик Земмур и что помогло ему неожиданно догнать в рейтингах "тяжеловеса" Марин Ле Пен - в статье Фанат Путина, враг мигрантов: кто такой Эрик Земмур и почему он может бросить вызов Макрону.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция

Статьи

Более проевропейские Нидерланды: какие изменения анонсирует новое правительство Рютте

Несмотря на сохранение старой коалиции, новое правительство Нидерландов обещает изменить свой курс по углублению европейской интеграции и расширению ЕС (укр.)
17 января 2022 — Виктор Савинок, для Европейской правды

Пришло время менять политику в отношении России: обращение немецких экспертов к правительству

Если Берлин будет ограничиваться символическими реакциями на ревизионистские авантюры РФ - это будет лишь искушать Кремль идти на новые выходки. 
17 января 2022 — письмо 73 профильных немецких экспертов

Худший из принцев: как сын Елизаветы II подставил британскую монархию

Британскую королевскую семью сотряс еще один скандал. Однако теперь Букингемскому дворцу пришлось пойти на беспрецедентные меры.
14 января 2022 — Владимир Куренной, для Европейской правды