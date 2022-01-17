Половина французів вважають правопопулістку Ле Пен "загрозою для демократії"

50% французів вважають кандидатку у президенти, правопопулістку Марін Ле Пен "загрозою для демократії", а про її конкурента за виборців крайніх правих поглядів Еріка Земмура такої думки 62%.

Як повідомляє BFMTV, про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Kantar Public на замовлення France Info і Le Monde.

63% респондентів заявили, що ніколи не голосували за партію Ле Пен "Національне об’єднання" і не збираються її підтримувати в майбутньому.

У той самий час погляди щодо Ле Пен пом’якшилися, порівняно з попередніми опитуваннями. Зараз її вважають лідеркою "крайнього правого націоналістського і ксенофобського руху" 40%, тоді як у 2019 році так вважали 49%.

Саме "Національне об’єднання" (колишній "Національний фронт") вважають "загрозою для демократії" 48% респондентів - на шість процентних пунктів менше, ніж 5 років тому.

Про підтримку ідей цієї політсили заявили 29% респондентів, на 4% менше, ніж у 2017 році.

Земмура вважають таким, що представляє націоналістські і ксенофобські ідеї, 64% опитаних. Лише 8% сказали, що хотіли б його перемоги на весняних виборах, тоді як перемоги Ле Пен хотіли б 21%.

Такі запитання ставили щодо усіх кандидатів у президенти, щодо решти побоювання значно менші. Так, кандидатку "Республіканців" Валері Пекрес назвали "загрозою для демократії" 19%, мера Парижа Анн Ідальго - 19%, а от чинного президента Еммануеля Макрона - 33%, на два процентні пункти більше, ніж у лідера "Нескореної Франції" Жана-Люка Меланшона.

Всього опитали 1016 респондентів віком від 18 років, застосовуючи метод квот і стратифікацію за регіонами і агломераціями. Опитування проводилося шляхом особистих інтерв’ю вдома 5-11 січня.