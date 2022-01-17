Половина французов считают правопопулистку Ле Пен "угрозой для демократии"

50% французов считают кандидатку в президенты, правопопулистку Марин Ле Пен "угрозой для демократии", а о ее конкуренте за избирателей крайне правых взглядов Эрика Земмура такого мнения 62%.

Как сообщает BFMTV, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Kantar Public по заказу France Info и Le Monde.

63% респондентов заявили, что никогда не голосовали за партию Ле Пен "Национальное объединение" и не собираются ее поддерживать в будущем.

В то же время взгляды на Ле Пен смягчились по сравнению с предыдущими опросами. Сейчас ее считают лидером крайнего правого националистского и ксенофобского движения 40%, тогда как в 2019 году так считали 49%.

Именно "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт") считают "угрозой для демократии" 48% респондентов - на шесть процентных пунктов меньше, чем пять лет назад.

О поддержке идей этой политсилы заявили 29% респондентов, на 4% меньше, чем в 2017 году.

Земмура считают представляющим националистские и ксенофобские идеи 64% опрошенных. Лишь 8% сказали, что хотели бы его победы на весенних выборах, тогда как победы Ле Пен желали бы 21%.

Такие вопросы задавали по всем кандидатам в президенты, по поводу остальных опасений значительно меньше. Так, кандидатку "Республиканцев" Валери Пекресс назвали "угрозой для демократии" 19%, мэра Парижа Анн Идальго - 19%, а вот действующего президента Эммануэля Макрона - 33%, на два процентных пункта больше, чем у лидера "Непокоренной Франции" Жана-Люка Меланшона.

Всего опросили 1016 респондентов в возрасте от 18 лет, применяя метод квот и стратификацию по регионам и агломерациям. Опрос проводился путем личных интервью на дому 5-11 января.