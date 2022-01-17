Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Італії за тиждень зробили рекордні 4,5 млн щеплень від коронавірусу

Понеділок, 17 січня 2022, 19:28

В Італії за тиждень 10-16 січня зробили близько 4,5 мільйона щеплень від коронавірусу, що є рекордним семиденним показником.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ANSA.

Значну частку серед цієї кількості складають щеплення підсилюючою третьою дозою. Понад пів мільйона склали перші щеплення - серед дітей, на яких кампанію розширили відносно недавно, та дорослих, які з певних причин відкладали вакцинацію. 

Близько 137 тисяч тих, хто отримав першу дозу, входять до групи 50+.

Нагадаємо, на початку січня уряд Італії одностайно схвалив нову постанову, яка зробила щеплення від коронавірусу обов’язковим для всіх людей віком від 50 років

 З 10 січня в Італії набуло чинності масштабне посилення обмежень для громадян, які не щеплені від коронавірусу. З цього дня і до 31 березня допуск у більшість закладів можливий тільки для тих, хто отримав повний курс щеплення або нещодавно перехворів. Така вимога поширюється у тому числі на розміщення у готелях, допуск у метро, потяги та на авіарейси, гірськолижні підйомники.

За останню добу в Італії з 60 млн населення зареєстрували 83,4 тисячі заражень коронавірусом та 287 смертей. Це перший раз з кінця грудня, не рахуючи післясвяткових 1-3 січня, коли добовий приріст заражень знизився до менше 100 тисяч.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія Коронавірус

Статті

Небезпечніше за вторгнення: що чекає на Україну у протистоянні з РФ

Сподівань на Україну як "історію успіху" на Заході все менше. І все менше розуміння, чому в момент максимальної небезпеки Київ не намагається збільшити військовий бюджет.
18 січня 2022 — Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014-2019 рр)

Більш проєвропейські Нідерланди: які зміни анонсує новий уряд Рютте

Попри збереження старої коаліції, новий уряд Нідерландів обіцяє змінити свій курс щодо поглиблення європейської інтеграції та розширення ЄС.
17 січня 2022 — Віктор Савінок, для Європейської правди

Настав час змінити політику Берліна щодо РФ: звернення німецьких експертів до уряду

Якщо Берлін обмежуватиметься символічними реакціями на ревізіоністські авантюри РФ – це лише спокушатиме Кремль на нові неприйнятні кроки...
17 січня 2022 — спільний лист 73 профільних німецьких експертів