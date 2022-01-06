Італія запроваджує обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для людей віком від 50 років

Уряд Італії одностайно схвалив нову постанову, яка серед іншого, робить щеплення від коронавірусу обов’язковим для всіх людей віком від 50 років.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють італійські ЗМІ, серед яких Corriere della Sera.

Постанову схвалили у зв’язку зі швидким поширенням штаму "Омікрон" і різким зростанням захворюваності.

Прем’єр-міністр Маріо Драгі заявив, що ці заходи необхідні для того, щоб забезпечити нормальне функціонування лікарень і запобігти закриттю підприємств і шкіл. "Ми хочемо сповільнити зростання кривої заражень і підштовхнути італійців, які ще не вакцинувалися, зробити це - особливо в тих вікових групах, для яких найбільший ризик госпіталізації, щоб зменшити навантаження на лікарні і врятувати життя", - сказав він.

Після двогодинної дискусії щеплення від коронавірусу вирішили зробити обов’язковим для всього населення віком від 50 років. Це стосується не тільки громадян Італії, а всіх, хто постійно проживає в країні, крім людей, які мають медичне підтвердження про протипоказання для щеплення.

Вакцинуватись потрібно буде до 1 лютого, з цієї дати почнуть застосовувати штрафи у розмірі 100 євро.

Таким чином, Італія частково приєдналася до Австрії, яка першою у Європі анонсувала запровадження обов'язкового щеплення від COVID-19 для всього населення.

Крім того, надалі для допуску на робоче місце потрібно буде мати так званий посилений ковід-сертифікат - що посвідчує або щеплення, або нещодавно перенесену хворобу.

Працюючі люди віком 50+ повинні щепитися до 15 лютого, а за появу на роботі без сертифіката загрожує штраф у розмірі від 600 до 1500 євро.

Як вже повідомлялося, з 10 січня в Італії набуде чинності масштабне посилення обмежень для громадян, які не щеплені від коронавірусу. З цього дня і до 31 березня допуск у більшість закладів буде можливий тільки для тих, хто отримав повний курс щеплення або нещодавно перехворів. Така вимога поширюється у тому числі на розміщення у готелях, допуску у метро, потяги та на авіарейси, гірськолижні підйомники, легальної участі у святкуваннях, як весілля.