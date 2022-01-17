В Италии за неделю сделали рекордные 4,5 млн прививок от коронавируса

В Италии за неделю 10-16 января сделали около 4,5 миллионов прививок от коронавируса, что является рекордным семидневным показателем.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ANSA.

Значительную долю среди этого количества составляют прививки усиливающей третьей дозой. Более полумиллиона составили первые прививки - среди детей, на которых кампанию расширили относительно недавно, и взрослых, которые по определенным причинам откладывали вакцинацию.

Около 137 тысяч получивших первую дозу входят в группу 50+.

Напомним, в начале января правительство Италии единогласно одобрило новое постановление, которое сделало прививку от коронавируса обязательной для всех людей в возрасте от 50 лет.

С 10 января в Италии вступило в силу масштабное усиление ограничений для граждан, не привитых от коронавируса. С этого дня и до 31 марта допуск в большинство заведений возможен только для тех, кто получил полный курс прививки или недавно переболел. Такое требование распространяется в том числе на размещение в отелях, допуск в метро, ​​поезда и авиарейсы, горнолыжные подъемники.

За последние сутки в Италии с 60 млн населения зарегистрировали 83,4 тысяч заражений коронавирусом и 287 смертей. Это первый раз с конца декабря, не считая послепраздничных 1-3 января, когда суточный прирост заражений снизился до менее 100 тысяч.

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