У ФРН хочуть скасувати давній закон, що забороняє медикам публікувати інформацію про аборти

Мін’юст Німеччини підготував проєкт закону, який пропонує вилучити із законодавства положення 90-річної давнини, який забороняє медикам розміщувати інформацію про процедури аборту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Параграф 219а кримінального кодексу передбачає відповідальність за "рекламу переривання вагітності". Це положення з'явилось ще у 1933 році.

Питання про його скасування неодноразово піднімалося в країні останніми роками, обіцянка змін увійшла до коаліційної угоди партій, що сформували уряд після виборів 2021 року.

У коаліційній угоді зафіксували, що лікарі повинні мати можливість публікувати інформацію про процедури аборту без страху кримінального переслідування, і для цього параграф 219а має бути вилучений з кримінального кодексу.

З 2019 року лікарям дозволили розміщувати на своїх сайтах інформацію, що вони вміють проводити такі процедури, але без додаткових деталей. До того навіть це було заборонено, та були прецеденти покарання медиків.

Міністр юстиції Марко Бушман, представник "Вільних демократів", заявив, що це неприйнятна ситуація і ненормально, що "кожен може розміщувати в мережі на цю тему що-завгодно, але люди з відповідною кваліфікацією - не можуть".

У Мін’юсті вважають, що зміни не призведуть до напливу реклами з пропозицією абортів, тому що запобіжники від цього є в інших законах, а ключовим фактором таких рішень є життєва ситуація жінки.

Кількість абортів у Німеччині поступово знижується - зі 131 тисячі у 1996 році до 100 000 у 2020 році. Процедура загалом все ще залишається криміналізованою, крім випадків, коли вагітність стала наслідком згвалтування або є ризик для здоров'я жінки, також аборт на практиці можливий без покарання до 12 тижня вагітності.

Проти проєкту виступають "християнські демократи" у Бундестазі, Ліві готові підтримати його.