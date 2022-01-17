В ФРГ хотят отменить давний закон, запрещающий медикам размещать информацию об абортах

Минюст Германии подготовил проект закона, предлагающего изъять из законодательства положение 90-летней давности, запрещающее медикам размещать информацию о процедурах аборта.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Параграф 219а Уголовного кодекса предусматривает ответственность за "рекламу прерывания беременности". Положение появилось еще в 1933 году.

Вопрос о его отмене неоднократно поднимался в стране в последние годы, обещание изменений вошло в коалиционное соглашение партий, сформировавших правительство после выборов 2021 года.

В коалиционном соглашении зафиксировали, что врачи должны иметь возможность публиковать информацию о процедурах аборта без страха уголовного преследования, и для этого параграф 219а должен быть изъят из Уголовного кодекса.

С 2019 года врачам разрешили размещать на своих сайтах информацию, что они могут проводить такие процедуры, но без дополнительных деталей. До того даже это было запрещено и были прецеденты наказания медиков.

Министр юстиции Марко Бушман, представитель "Свободных демократов", заявил, что это неприемлемая ситуация и ненормально, что "каждый может размещать в сети на эту тему что угодно, но люди с соответствующей квалификацией – не могут".

В Минюсте считают, что изменения не приведут к наплыву рекламы с предложением абортов, потому что предохранители от этого есть в других законах, а ключевым фактором таких решений является жизненная ситуация женщины.

Количество абортов в Германии постепенно снижается – со 131 тысячи в 1996 году до 100 тысяч в 2020 году. Процедура в целом остается криминализированной, кроме случаев, когда беременность стала следствием изнасилования или есть риск для здоровья женщины, также аборт на практике возможен без риска наказания до 12 недели беременности.

Против проекта выступают "христианские демократы" в Бундестаге, Левые готовы поддержать его.