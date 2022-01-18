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Кожен другий француз очікує переобрання Макрона на другий термін

Вівторок, 18 січня 2022, 11:56

Майже половина жителів Франції очікує на переобрання глава держави Еммануеля Макрона на другий термін на виборах весною. 

Про це свідчать дані опитування для телеканалу BFM-TV, повідомляє "Європейська правда".

Менш ніж за три місяці до першого туру президентських виборів майже кожен другий француз прогнозує перемогу чинного президента. Жоден інший кандидат не наближається до його показників. 

Згідно з результатами, 48% респондентів впевнені, що Макрон збереже пост президента Франції.

У перемогу кандидатки від "Республіканців" Валері Пекресс чи лідерки ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен вірять по 14% опитаних. 

6% вважають за ймовірну перемогу кандидата суперечливого публіциста Еріка Земмура. 

Прогнози французів досить добре відображають опитування громадської думки останніх тижні, за якими Еммануель Макрон в основному лідирує.

Як повідомлялося, 50% французів вважають кандидатку у президенти Марін Ле Пен "загрозою для демократії", а про Еріка Земмура такої думки 62%.

Вибори президента Франції відбудуться весною 2022 року.

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Франція Макрон

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