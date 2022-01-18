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Каждый второй француз ожидает переизбрания Макрона на второй срок

Вторник, 18 января 2022, 11:56

Почти половина жителей Франции ожидает переизбрания главы государства Эммануэля Макрона на второй срок на выборах весной.

Об этом свидетельствуют данные опроса для телеканала BFM-TV, сообщает "Европейская правда".

Менее чем за три месяца до первого тура президентских выборов почти каждый второй француз предсказывает победу действующего президента. Ни один другой кандидат не приближается к его показателям.

Согласно результатам, 48% респондентов уверены, что Макрон сохранит пост президента Франции.

В победу кандидатки от "Республиканцев" Валери Пекресс или лидера ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен верят по 14% опрошенных.

6% считают вероятной победой кандидата противоречивого публициста Эрика Земмура.

Прогнозы французов достаточно хорошо отражают опросы общественного мнения в последние недели, по которым Эммануэль Макрон в основном лидирует.

Как сообщалось, 50% французов считают кандидатку в президенты Марин Ле Пен "угрозой для демократии", а об Эрике Земмуре такого мнения 62%.

Выборы президента Франции пройдут весной 2022 года.

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Франция Макрон

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