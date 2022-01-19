У Німеччині вперше понад 100 тисяч випадків коронавірусу за добу

Число нових випадків зараження коронавірусом у Німеччині вперше перевищило позначку 100 000 за один день.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Інститут Роберта Коха (RKI) повідомив, що в середу вранці число нових випадків зараження за останні 24 години склало 112 323. Напередодні значення було 74 405, тиждень тому - 80 430.

Рівень захворюваності за сім днів зріс до 584,4 на 100 тисяч людей. Це шостий день поспіль із новим максимумом. У вівторок значення було 553,2, тиждень тому – 407,5.

RKI також зареєстрував 239 нових смертей, пов'язаних із коронавірусом. Таким чином, загальна кількість зареєстрованих смертей у Німеччині збільшилася до 116081.

Міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах каже, що чекає піку хвилі варіанта "Омікрон" у Німеччині за кілька тижнів.

"Думаю, ми вийдемо на пік хвилі в середині лютого, і тоді кількість хворих може знову знизитися, але ми ще не досягли піку", - сказав він.

Нагадаємо, десятки тисяч людей вийшли на вулиці Німеччини 18 січня на знак протесту проти заходів щодо боротьби з коронавірусом у країні.

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