В Германии впервые более 100 тысяч случаев коронавируса в сутки

Число новых случаев заражения коронавирусом в Германии впервые превысило отметку в 100 000 за один день.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Институт Роберта Коха (RKI) сообщил, что в среду утром число новых случаев заражения за последние 24 часа составило 112 323. Накануне значение было 74 405, неделю назад — 80 430.

Уровень заболеваемости за семь дней вырос до 584,4 на 100 тысяч человек. Это шестой день подряд с новым максимумом. Во вторник значение было 553,2, неделю назад - 407,5.

RKI также зарегистрировал 239 новых смертей, связанных с коронавирусом. Таким образом, общее количество зарегистрированных смертей в Германии увеличилось до 116 081.

Министр здравоохранения Карл Лаутербах говорит, что ожидает пика волны варианта "Омикрон" в Германии через несколько недель.

"Думаю, мы выйдем на пик волны в середине февраля, и тогда число заболевших может снова снизиться, но мы еще не достигли пика", — сказал он.

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