Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Германии впервые более 100 тысяч случаев коронавируса в сутки

Среда, 19 января 2022, 09:06

Число новых случаев заражения коронавирусом в Германии впервые превысило отметку в 100 000 за один день.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Институт Роберта Коха (RKI) сообщил, что в среду утром число новых случаев заражения за последние 24 часа составило 112 323. Накануне значение было 74 405, неделю назад — 80 430.

Уровень заболеваемости за семь дней вырос до 584,4 на 100 тысяч человек. Это шестой день подряд с новым максимумом. Во вторник значение было 553,2, неделю назад - 407,5.

RKI также зарегистрировал 239 новых смертей, связанных с коронавирусом. Таким образом, общее количество зарегистрированных смертей в Германии увеличилось до 116 081.

Министр здравоохранения Карл Лаутербах говорит, что ожидает пика волны варианта "Омикрон" в Германии через несколько недель.

"Думаю, мы выйдем на пик волны в середине февраля, и тогда число заболевших может снова снизиться, но мы еще не достигли пика", — сказал он.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Коронавирус Эпидемия в цифрах

Статьи

Украина меняет судью в ЕСПЧ: главное о кандидатах, проблемах и процедуре

Судья ЕСПЧ, назначенный от нашего государства, будет участвовать в рассмотрении всех жалоб, поданных против нашего государства, а также межгосударственных дел по искам Украины к государству-агрессору (укр.)
19 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Больше безопасности, меньше коррупции: почему ЕС меняет свое мнение о ядерной энергии

В ближайшее время ЕС может коренным образом изменить свои подходы к ядерной энергетике. И это однозначно хорошая новость для Украины (укр.)
19 января 2022 — Ольга Кошарна, для Европейской правды

Услышать Донбасс: чего требует Украина на процессе в ЕСПЧ по преступлениям Кремля

Мы хотим привлечь к ответственности РФ за массовые нарушения прав человека на востоке Украины и остановить эти нарушения...
19 января 2022 — Валерия Коломиец, заместитель министра юстиции