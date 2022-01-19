Франція повідомила про рекордні 464 тисячі випадків коронавірусу за добу

У Франції за останні 24 години було виявлено 464 769 нових випадків COVID-19, що є найбільшим показником з початку пандемії.

Про це пише BFM TV, повідомляє "Європейська правда".

Минулого тижня в середньому щодня налічувалося 294 452 випадки проти 313 252 на попередньому тижні.

Попередній рекорд нових заражень датується 3 січня: 430 341 за добу

Щодо нових госпіталізацій, то вони зросли на 11% за тиждень, у середньому 2407 нових госпіталізацій на день. Число смертей у лікарнях також збільшується на 5%, при цьому щодня у лікарнях у середньому помирає 215 людей. За останню добу підтверджено 288 пов'язаних із коронавірусом смертей.

У відділеннях інтенсивної терапії зараз перебуває 3881 людина з коронавірусом, за тиждень кількість знизилася на 2%.

Нагадаємо, число нових випадків зараження коронавірусом у Німеччині вперше перевищило позначку 100 000 за один день.

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