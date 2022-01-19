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Франция сообщила о рекордных 464 тысячах случаев коронавируса в сутки

Среда, 19 января 2022, 13:14

Во Франции за последние 24 часа было выявлено 464 769 новых случаев COVID-19, что является наибольшим показателем с начала пандемии.

Об этом пишет BFM TV, сообщает "Европейская правда".

На прошлой неделе в среднем ежедневно насчитывалось 294 452 случая против 313 252 на прошлой неделе.

Предыдущий рекорд новых заражений датируется 3 января: 430 341 в сутки

Что касается новых госпитализаций, то они выросли на 11% в неделю, в среднем 2407 новых госпитализаций в день. Число смертей в больницах также увеличивается на 5%, при этом ежедневно в больницах в среднем умирает 215 человек. За последние сутки подтверждено 288 связанных с коронавирусом смертей.

В отделениях интенсивной терапии сейчас находится 3881 человек с коронавирусом, за неделю количество снизилось на 2%.

Напомним, число новых случаев заражения коронавирусом в Германии впервые превысило отметку в 100 000 за один день.

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