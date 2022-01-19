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Макрон закликав до відвертого діалогу з Росією і політичного рішення довкола України

Середа, 19 січня 2022, 15:01

Європейський Союз повинен провести відвертий діалог з Росією та шукати політичного вирішення напруженості навколо України.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у Європарламенті в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Звертаючись до депутатів на початку шестимісячного головування Франції в ЄС, Макрон сказав, що країни ЄС також повинні визначити між собою "новий порядок стабільності та безпеки", який вони потім обговорюватимуть з Москвою.

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Макрон, прихильник власної "стратегічної автономії" ЄС в галузі оборони, додав, що блок повинен створити становище, яке б переконувало, що "його можна поважати", зокрема, переконавшись, що ЄС не надто залежить від Росії у секторі  енергопостачання.

Виступаючи на тлі зростаючого занепокоєння з приводу нарощування російської військової могутності біля кордонів України, Макрон сказав, що Франція разом із Німеччиною хоче продовжити пошук політичної відповіді на напруженість навколо України у Нормандському форматі.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен, який прибув до Києва для переговорів, попередив, що Росія може розпочати нову атаку у "дуже короткі терміни".

У середу Блінкен зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

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Франція Росія Макрон

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