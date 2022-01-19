Блінкен зустрівся з Зеленським

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Відео зустрічі оприлюднив 24 канал, повідомляє "Європейська правда".

Блінкен зазначив, що про візит до України його попросив президент США Джо Байден, щоб підтвердити українцям підтримку, яку надають США Україні, а також "те, що наразі, як ніколи, все залежить від українців і не від кого іншого - вирішити своє майбутнє та майбутнє своєї країни".

Також, за його словами, Байден хотів, щоб держсекретар особисто повідомив українським партнерам про минулий тиждень інтенсивної дипломатії з Росією і проконсультувався про наступні кроки, серед яких зустріч з главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим у п’ятницю

"Ми чітко висловили преференцію тому, щоб знайти дипломатичне вирішення конфлікту із тим, щоб забезпечити деескалацію ситуації. Крім того, ми сказали Москві чітко, що якщо вони оберуть агресію проти України, то агресія матиме серйозні наслідки, які будуть не лише з боку США, а й від Європи та інших країн світу", - сказав Блінкен.

"Завершили переговори із держсекретарем Блінкеном. Ціную особисту залученість до процесу деескалації ситуації навколо України. Вдячний за дієву політичну та безпекову підтримку США. Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії. Переконаний, жодного рішення про Україну без України не буде", - написав Зеленський після зустрічі.

Завершили переговори із @SecBlinken. Ціную особисту залученість до процесу деескалації ситуації навколо України. Вдячний за дієву політичну та безпекову підтримку 🇺🇸. Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії. Переконаний, жодного рішення про 🇺🇦 без 🇺🇦 не буде. pic.twitter.com/8W5jqUmcdM — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 19, 2022

Нагадаємо, виступаючи перед дипломатами в посольстві США в Києві, держсекретар Ентоні Блінкен попередив, що президент Росії Владімір Путін може віддати наказ про напад у найкоротші терміни.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди