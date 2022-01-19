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Кулеба: найбільшим успіхом Росії зараз буде сіяння паніки і розхитування нас зсередини

Середа, 19 січня 2022, 16:29

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив впевненість, що Україна зараз достатньо сильна, щоб гідно пройти нинішній складний період, а українцям найважливіше не піддатися на спроби Кремля сіяти паніку та розхитувати ситуацію зсередини. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час спільної пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Києві. 

Дмитро Кулеба зауважив, що зараз становище України набагато краще, ніж на початку російської агресії. 

"Сьогодні Україна є дуже міцною. У нас є сильна армія, у нас - нескромно скажу - сильна дипломатія, у нас є сильні партнери. І хоча ми усвідомлюємо всі ризики, пов’язані з агресивними намірами Російської Федерації, але ми повинні мати впевненість у собі і вірити в нашу здатність подолати і цей складний момент нашої історії. І я абсолютно не сумніваюся, що так і буде", - наголосив він.

"Найбільшим досягненням Росії сьогодні буде сіяння паніки, зневіри в українському суспільстві і розхитування нас зсередини, насамперед - розхитування нашої економіки та фінансової системи. Тому ми повинні докласти максимум зусиль, щоб не дозволити Росії досягти цієї цілі… Всі наші зусилля спрямовані на те, щоб ситуація в країні залишалася стабільною, фінансова система зберігала міцність і передбачуваність, щоб українська економіка не страждала від проблем, які відбуваються у сфері безпеки", - наголосив Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що це питання у тому числі обговорювали у розмові держсекретарем Ентоні Блінкеном. 

"Вірте в себе, вірте в свою державу - і все буде обов’язково добре", - підсумував глава МЗС.

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Кулеба Росія

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