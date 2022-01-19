Блінкен закликав без затримок завершити відбір глави САП

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва закликав комісію з відбору керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури без затримок завершити фінальний етап конкурсу.

Про це він сказав, виступаючи на пресконференції з главою МЗС Дмитром Кулебою, пише "Європейська правда".

"Президент Зеленський продовжує просувати важливі зусилля з проведення реформ, включно з нещодавньою судовою реформою - незважаючи на зовнішні виклики, з якими він зіткнувся. Я б хотів закликати комісію з відбору керівництва САП здійснити останній крок у їхній роботі і без затримок фіналізувати обрання", - заявив Блінкен.

Нагадаємо, наприкінці минулого року члени конкурсної комісії для обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернулися до генерального прокурора України Ірини Венедіктової, закликаючи її втрутитися у ситуацію, що склалася з затвердженням результатів конкурсу.

Вони висловили занепокоєння щодо відсутності прогресу в конкурсі щодо відбору нового керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) та інших посадових осіб САП.

Члени комісії нагадали, що 21 грудня завершились співбесіди заключного етапу конкурсу та були підраховані бали усіх кандидатів. Безсумнівним переможцем на керівника САП визначили Олександра Клименка, а Сергія Савицького - на посаду начальника п’ятого відділу САП. Проте, комісія відмовилася затвердити результати.

24 грудня комісія знову не зібрала достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства. Глава комісії не повідомила дату, коли проведуть наступне засідання.

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