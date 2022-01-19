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Блинкен призвал без задержек завершить отбор главы САП

Среда, 19 января 2022, 16:47

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев призвал комиссию по отбору руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершить финальный этап конкурса.

Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции с главой МИД Дмитрием Кулебой, пишет "Европейская правда".

"Президент Зеленский продолжает продвигать важные усилия по проведению реформ, включая недавнюю судебную реформу - несмотря на внешние вызовы, с которыми он столкнулся. Я бы хотел призвать комиссию по отбору руководства САП осуществить последний шаг в их работе и без задержек финализировать избрание", - заявил Блинкен.

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Напомним, в конце прошлого года члены конкурсной комиссии для избрания руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратились к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, призывая ее вмешаться в ситуацию, сложившуюся с утверждением результатов конкурса.

Они выразили обеспокоенность отсутствием прогресса в конкурсе по отбору нового руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) и других должностных лиц САП.

Члены комиссии напомнили, что 21 декабря завершились собеседования заключительного этапа конкурса и подсчитаны баллы всех кандидатов. Несомненным победителем на руководителя САП определили Александра Клименко, а Сергея Савицкого – на должность начальника пятого отдела САП. Однако комиссия отказалась утвердить результаты.

24 декабря комиссия снова не собрала достаточное количество голосов для избрания главы ведомства. Глава комиссии не уведомила о дате, когда проведут следующее заседание.

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